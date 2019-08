Motociclismo Miguel Oliveira numa pista “interessante e desafiadora” Por

Miguel Oliveira vem do seu primeiro top dez no MotoGP bastante moralizado para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, prova que se disputa no próximo fim de semana em Silverstone.

A pista, que também recebe a corrida britânica de Fórmula 1, é para o piloto português da Red Bull Tech3 um traçado “interessante”, mas ao mesmo tempo muito técnico, onde as condições climatéricas podem ter um grande impacto nos resultados.

Com a moral em alta, Miguel quer prosseguir o bom trabalho que vem desenvolvendo com a sua equipa, tanto em termos de acerto da KTM RC16 # 88 como no que diz respeito à compreensão da moto em si, adotando algumas atualizações vindas da equipa oficial da marca austríaca.

“Silverstone é sempre um Grande Prémio muito interessante, sobretudo devido ao clima. Temos sempre temperaturas baixas e condições complicadas. Depois do grande fim de semana que tive na Áustria estou ansioso por continuar o bom trabalho com a equipa, estando mais perto do top dez”, refere o piloto de Almada.

Miguel Oliveira está ciente do desafio que tem pela frente em Silverstone, mas acredita que é possível repetir o tipo de resultado que alcançou na prova anterior: “Agora estamos muito motivados e em boa forma para continuarmos neste caminho. A pista em si é muito desafiadora. É muito longa, há tantas curvas rápidas, mas também pontos de travagem. Por isso é um misto de tudo o que um circuito pode oferecer. Será interessante correr aqui numa máquina de MotoGP”.