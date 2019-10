Motociclismo Miguel Oliveira nos pontos após “uma corrida divertida” em Motegi Por

Miguel Oliveira teve uma atuação notável no Grande Prémio do Japão de MotoGP, que marcou o seu regresso aos pontos com um notável 12º posto final.

O piloto português da Red Bull KTM Tech3 arrancava de um desfavorável 19º lugar da grelha de partida, mas sabia que com as condições de pista ideal poderia fazer uma boa prova em Motegi, e foi isso que sucedeu.

Miguel não teve um começo de prova fácil, mas na primeira volta já tinha ganho uma posição. Depois começou a sua ‘cavalgada’ rumo ao top 15, até ficar a lutar pelo 12º posto, em que viria a terminar a corrida.

No final o piloto de Almada estava naturalmente satisfeito com o seu desempenho e aquilo que representa em termos de condição física, dada a lesão contraída no ombro direito.

“Foi uma corrida divertida. O começo foi difícil para mim. Não me consegui posicionar bem nas duas primeiras curvas, por isso perdi tempo nas primeiras voltas. Levou-me algum tempo para ganhar o meu ritmo, mas uma vez que consegui um pouco mais de velocidade e fiz boas ultrapassagens fiz uma boa corrida e terminei nos pontos, que era mais uma vez o nosso objetivo”, referiu Miguel Oliveira após a corrida.

O piloto português enfatiza que mais do que os pontos o resultado conseguido agora no Japão significa que está em muito melhor forma do que esperava: “Senti-me muito melhor do que na Tailândia, por isso fisicamente é um bom sinal. Espero apenas continuar nesta trajetória e prosseguir o trabalho em conjunto com a equipa para a próxima corrida em Phillip Island (Austrália)”.