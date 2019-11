Motociclismo Miguel Oliveira mantém o número 88 em 2020 numa grelha com três novidades Por

O piloto português Miguel Oliveira (Tech3 KTM) vai manter o número 88 na próxima época do Mundial de MotoGP, de acordo com a lista oficial divulgada hoje pela organização do campeonato.

O português, que fez toda a carreira nas classes inferiores com o número 44, viu-se obrigado a trocar a numeração utilizada na sua mota no início desta temporada para não colidir com o espanhol Pol Espargaró (KTM), que já usava o 44.

Na listagem dos pilotos inscritos para 2020, destaque para a confirmação de 22 motas na grelha de partida, incluindo três novidades.

A KTM oficial do sul-africano Brad Binder (número 33), a KTM do espanhol Iker Lecuona (número 27), que será companheiro de Miguel Oliveira na Tech3, e a Honda oficial do espanhol Alex Márquez (número 73), novo companheiro de equipa do irmão e campeão do mundo, Marc Márquez.

De fora deverá ficar o francês Johann Zarco, que a meio de 2019 decidiu abandonar a KTM, apesar de ter negociado um lugar na Reale Avintia Racing, com uma Ducati privada de 2019, nos últimos dias.

De acordo com a lista oficial hoje divulgada, o checo Karel Abraham e o espanhol Tito Rabat são os donos das duas motas disponíveis na marca.