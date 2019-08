Miguel Oliveira falha testes em Misano devido a lesão no ombro

O português Miguel Oliveira (KTM) decidiu hoje abandonar, após duas voltas, os testes de MotoGP que se realizam até sexta-feira no circuito de Misano, em San Marino, onde decorre a próxima prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Em comunicado, a Tech3 esclarece que o piloto português sentiu “fortes dores” depois de ter sofrido uma lesão num tendão do seu ombro direito na sequência da queda no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, no domingo, provocada pelo francês Johann Zarco (KTM).

De acordo com a equipa do piloto de Almada, a lesão implica “uma significante perda de força que o impossibilita de realizar travagens fortes”.

Assim, após duas voltas realizadas hoje, e “em consonância com a equipa”, Miguel Oliveira optou por não realizar a sessão de testes “de modo a recuperar a 100 por cento para o próximo Grande Prémio, dias 13, 14 e 15 de setembro”.

Após 12 corridas realizadas na época de estreia na categoria rainha do motociclismo, Miguel Oliveira é 17.º, com 26 pontos.