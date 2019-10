Motociclismo Miguel Oliveira está “confiante o suficiente para voltar aos pontos no Japão” Por

Miguel Oliveira aborda o Grande Prémio do Japão de MotoGP com renovada expetativa de regressar aos pontos. O que não foi possível na prova anterior.

Ainda a ressentir-se da queda sofrida em Silverstone, que provocou lesões no ombro direito, o piloto português da Red Bull KTM Tech3 espera poder em Suzuka terminar nas posições pontuáveis.

Na Tailândia Oliveira chegou a andar perto do top dez, mas depois as dores resultantes da lesão, agravadas pelas quedas sofridas nos treinos de Buriram, o seu objetivo é estar o mais possível em forma para poder manter um andamento competitivo do princípio ao fim da corrida de domingo.

“Sinto que podíamos ter feito um pouco melhor no Grande Prémio da Tailândia, mas tudo acabou por ser afetado pelas circunstâncias da lesão do meu ombro e depois de duas quedas na sexta-feira, tudo ficou pouco claro para mim”, afirma o piloto de Almada em véspera da prova nipónica.

Apesar de tudo Miguel Oliveira acentua que a equipa “fez um bom trabalho”, e acrescenta: “Penso que estamos fortes e estou confiante o suficiente para voltar lutar pelos pontos no Japão. É uma pista de que gosto, um país que adoro visitar, por isso acho que vai ser um bom evento para nós”.