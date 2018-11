Motores Miguel Oliveira em terceiro lugar nos treinos livres de Moto3 em Valência Por

O piloto português Miguel Oliveira terminou hoje o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio (GP) da Comunidade Valenciana de Moto2 na terceira posição, num dia marcado pela chuva e muitas quedas.

O piloto da KTM foi dos poucos que não caiu na segunda sessão da prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em que a chuva caiu com mais intensidade e na qual os pilotos não conseguiram melhorar os registos dos primeiros treinos livres, realizados durante a manhã.

Miguel Oliveira, vice-campeão mundial da categoria intermédia, terminou com 1.47,617 minutos como melhor registo do dia, a 0,912 segundos do mais rápido, o espanhol Iker Lecuona, com uma KTM da Swiss Investors versão de 2017.

A chuva provocou 17 quedas ao longo da sessão da tarde. O italiano Francesco Bagnaia, que conquistou o título na ronda anterior, na Malásia, foi apenas o sexto classificado, depois de também ter caído no asfalto.

Em MotoGP, as duas sessões tiveram de ser interrompidas pela chuva. O espanhol Marc Márquez, já campeão, terminou na frente da tabela de tempos, com 1.39,767 minutos, conseguido durante a manhã, num dos raros períodos de tréguas da chuva.

Em Moto3, o espanhol Alonso Lopez (Estrela Galicia 0.0) foi o mais rápido do dia.

O GP da Comunidade Valenciana é a 19.ª e última prova da temporada e marca a despedida do português Miguel Oliveira da classe intermédia, pois no próximo ano será piloto da Tech3 KTM, com o número 88, no campeonato de MotoGP.