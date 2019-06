Motociclismo Miguel Oliveira 20º nos treinos na Catalunha mas quer mais Por

O português Miguel Oliveira (KTM) ficou-se hoje pelo 20.º melhor tempo entre os 24 pilotos que participam este fim de semana no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sétima prova do Mundial.

O piloto de Almada melhorou 589 milésimos de segundo entre as duas sessões de hoje, mas, mesmo assim, não subiu na tabela de tempos, sendo 20.º em ambas. Mas o titular da KTM RC16 # 88 quer mais, como referiu após o treino da tarde.

“Os treinos desta sexta-feira correram razoavelmente bem, considerando a diferença que temos para a frente. Mas certamente que precisamos de mais e queremos mais. Agora vou tentar melhorar a moto, especialmente nas curvas rápidas, onde tenho mais dificuldades nesta altura. Estou ansioso por amanhã e vou continuar a trabalhar”, afirmou Miguel Oliveira após a segunda sessão de treinos.

Na primeira sessão fez 1.41,920 minutos, a 1,228 segundos do espanhol Marc Márquez (Honda), o único a não conseguir melhorar o seu tempo na segunda, na qual Oliveira marcou 1.41,331, a 1,252 do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que na última volta conseguiu o melhor tempo do dia.

O GP da Catalunha disputa-se no domingo, no circuito de Montmeló, em Barcelona. Com seis provas já disputadas, Miguel Oliveira ocupa a 19.ª posição do campeonato na sua época de estreia em MotoGP, com oito pontos.