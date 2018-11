Apresentações/Novidades Miguel Oliveira é o novo ‘embaixador’ da Hyundai Por

Miguel Oliveira tornou-se no novo ‘embaixador’ da Hyundai Portugal. Uma prova da confiança do representante da marca coreana no nosso país no vice-campeão do Mundo de Moto2.

O piloto de Almada, que no começo do ano foi eleito o Desportista do Ano, na categoria de Atleta Masculino, pela Confederação do Desporto de Portugal, e nomeado Embaixador Global da Integridade e Transparência no Desporto pela Sport Integritiy Global Alliance, passa assim a ser uma das imagens da marca automóvel asiática que tem vindo a marcar pontos no mercado.

A relação de Miguel Oliveira, que em 2019 se vai tornar no primeiro piloto português a competir no MotoGP (pela equipa KTM Tech3), foi explicada por Sérgio Ribeiro, administrador da Hyundai Portugal pela vontade de “trazer mais emoção”.

“É algo que já está patente na marca através da submarca N, eacreditamos que o Miguel Oliveira, enquanto atleta de sucesso, vai contribuir muito positivamente para este objetivo.”, acrescenta Sérgio Ribeiro.

Com esta associação o Miguel vai ter a oportunidade de conduzir o Hyundai i30 N no seu dia-a-dia, partilhando esta experiência com a sua comunidade de seguidores.Tendo por base esta relação, naturalmente,surgirão oportunidades de parte a parte para novos projetos em conjunto.

“A Hyundai é, tal como eu, uma marca muito ambiciosa que tem vindo a crescer a passos largos no mercado automóvel. Revejo-me nos valores da Hyundai e estou muito orgulhoso com esta associação a uma marca com tanta energia e emoção. Ao conduzir diariamente o Hyundai i30 N vou poder viver no meu dia-a-dia em estrada e emoção que vivo em pista durante as provas do campeonato”, referiu por sua vez Miguel Oliveira.

No Circuito do Estoril o piloto também pôde apreciar as qualidades de outra máquina impressionante da marca coreana, desta vez um bólide competição; o i20 R5 de ralis.