Motociclismo Miguel Oliveira dorido mas já a pensar no regresso à pista na Malásia Por

Miguel Oliveira foi obrigado a seguir o Grande Prémio da Austrália de MotoGP como espetador, depois de ser considerado que não estava em condições físicas para competir em Phillip Island.

Foi uma posição difícil para o piloto português da Red Bull KTM Tech3, mas a única possível para os médicos do campeonato presentes no traçado situado a sul de Melbourne.

Os hematomas provocados pela queda sofrida por Miguel Oliveira no quarto treino livre acabaram por ter consequências, visíveis aquando dos exames médicos a que foi submetido no hospital em Melbourne. Os inchados nas mãos não permitiriam ao piloto de Almada controlar a KTM RC16 # 88 na pista australiana. Isto apesar das radiografias não terem detetado nenhuma lesão grave.

“A razão para ser considerado que não estava em forma para competir foram os hematomas na minha mão esquerda e as dores no meu pulso direito. Não podia fazer força e por isso não agarrar o guiador da moto. O que levou a esta decisão”, explicou mais tarde Miguel Oliveira.

O piloto português esclareceu também: “Falando com os médicos no centro médico (do circuito) eles viram que talvez fosse melhor fazer uma radiografia hoje para verificar se havia alguns danos dos ligamentos do pulso direito. Por isso foi o que fiz”.

“Vou voar para a Malásia na segunda-feira à tarde e assim que aterra lá deverei já ter relatórios (sobre a forma física). Faço figas para que tudo corra bem. O meu único desejo é correr e espero que tudo corra pelo melhor”, concluiu Miguel Oliveira.