Miguel Oliveira diz que será “fantástico” correr “ao lado dos portugueses” no MotoGP no Algarve

O piloto português Miguel Oliveira está satisfeito com a escolha de Portugal para receber uma prova do mundial de MotoGP.

“Está finalmente confirmado”, reagiu Miguel Oliveira, falando de um dia “fantástico” e não escondendo que espera há “muitos anos” pela possibilidade de correr em Portugal nesta competição que é a categoria “rainha”.

“Vai ser muito especial correr com o público português”, disse Miguel Oliveira, falando de um final de semana que será “inesquecível”.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber a 14.ª e última prova do campeonato do mundo de velocidade MotoGP, anunciou a organização.

A prova portuguesa vai fechar a temporada, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em 15 de novembro.