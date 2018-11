Nas Notícias Miguel Oliveira despede-se da Moto2 com vitória em Valência e título de equipas Por

Miguel Oliveira despediu-se do Campeonato do Mundo de Moto2 com uma vitória no Grande Prémio de Valência, a terceira da temporada, que valeu o título mundial de equipas à Red Bull KTM Ajo.

O piloto português da KTM, que partiu da décima posição da grelha, terminou as 25 voltas ao traçado Ricardo Tormo com o tempo de 45.07,679 minutos, deixando atrás de si os espanhóis Iker Lecuona (Swiss Ivestors KTM), a 13,201 segundos, e Alex Márquez (Marc VDS Kalex) a 22,175 segundos.

Com este resultado, e devido à queda do italiano Luca Marini (Sky VR46) e ao 14.º lugar do também transalpino Francesco Bagnaia, a equipa do português assegurou o título, com 498 pontos contra os 453 da Sky. No campeonato de pilotos, Miguel Oliveira terminou no segundo lugar, nove pontos atrás de Bagnaia, antes de subir às MotoGP no próximo ano.

Na sua 50ª corrida de Moto 2, o piloto de Almada fez uma corrida imaculada, conseguindo a sua terceira vitória de 2018, sendo um dos poucos a não sofrer quedas, resultantes do asfalto molhado do Circuito Ricardo Tormo.

Miguel Oliveira viria a impor-se por 13 segundos diante de Iker Lecuona, que aos comandos de outra KTM, mas da Swiss Inovative Investors, conseguiu terminar à frente de Alex Marquez, autor de uma grande recuperação depois de sofrer uma queda.

Quem caiu logo de início foi Luca Marini, que largou da ‘pole position’ mas perdeu o controlo da sua Kalex na segunda curva do traçado valenciano, embatendo na traseira da moto do seu companheiro de equipa, Franceso Bagnaia, o campeão em título que viria a terminar apenas na 14ª posição.

Após umas primeiras voltas movimentadas, Miguel Oliveira assumiu a liderança, mantendo um ritmo consistente diante de Xavi Vierge e Iker Lekuona. Mas de trás vinha um Alex Marquez endiabrado e a conseguir a volta mais rápida à 12ª passagem pela meta (1m47,324s). Com isso reduziu a diferença para o piloto português da KTM em quase dois segundos.

Mas o espanhol da Marc VDS não evitou uma queda curva 8, quando era pressionado por Lecuona, que partiu à procura dos primeiros. Não evitou sair largo na curva 14 e isso fê-lo ficar a oito segundos da frente da corrida, onde

Oliveira trocou voltas mais rápidas com Marquez a meio da corrida. O espanhol conseguiria terminar em terceiro diante de Mattia Pasini, que desta vez evitou uma queda, contrariamente ao que vem sendo habitual.

Tudo isto jogou em favor de Miguel Oliveira, que passou a controlar a prova com uma vantagem de quase nove segundos sobre Iker Lecuona. O vice-campeão do Mundo manteve a meta para cortar a meta na primeira posição e com uma vantagem confortável sobre o seu mais direto adversário.

Atrás de Mattia Pasini, Remy Gardner completou o lote dos cinco primeiros, naquela que foi a sua melhor exibição da temporada, depois de levar vantagem sobre Fabio Quartararo.