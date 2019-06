Motociclismo Miguel Oliveira contente por fazer a sua prova e terminar nos pontos em Barcelona Por

O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP de Miguel Oliveira foi um dos melhores que fez desde que está na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial. E só não foi o melhor por um erro que o próprio admitiu.

Embora o 12º lugar conseguido pelo piloto português da Red Bull KTM Tech 3 tenha sido também possível pela ‘razia’ que aconteceu na frente da corrida, devido ao incidente provocado por Jorge Lorenzo, o titular da RC16 # 88 tem também algum mérito no resultado.

Largando da 20ª posição da grelha Miguel Oliveira sabia que pela frente tinha uma prova muito complicada, não apenas porque a sua KTM não está ainda ao nível das rivais mais próximas, mas também porque a nível de pneus poderia ter alguns problemas.

O começo até correu bem, mas depois as coisas complicaram-se apesar de alguns dos adversários terem menos sorte que o piloto de Almada. Assim que se encontrou no 15º posto Miguel começou a subir na classificação, algo a que as quedas de Francesco Bagnaia e Cal Crutchlow deram uma ‘ajuda’, mas nem tudo foi perfeito.

“Foi uma corrida difícil, como esperava. Comecei mesmo bem e recuperei muitas posições até chegar à curva 10. Aí aconteceu um incidente com o (Bradley) Smith a atirar para fora o Aleix Espargaro. Tive que descrever uma trajetória muito larga para os evitar”, começa por contar o piloto português, que obteve o seu segundo melhor resultado desde que chegou ao MotoGP.

Miguel Oliveira referiu que a partir daquela altura fez uma prova solitária, não sendo fácil concentrar-se: “Perdi tempo no incidente, fiquei em último e levou-me algumas voltas para conseguir recyperar. Não tinha referências de ninguém e rodava sozinho. Decidi apenas terminar a corrida. Não tinha ninguém com quem lutar por posição, por isso fiz a minha corrida e terminei nos pontos, que era o meu objetivo”.