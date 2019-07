Motociclismo Miguel Oliveira confiante para Sachsenring Por

Motivado por um bom resultado na Holanda, Miguel Oliveira parte para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP bastante otimista.

O piloto português da Red Bull KTM Tech 3 tem-se dado muito bem com o circuito de Sachsenring, e por isso acredita que, face às evoluções da sua moto, tem condições para mais uma vez pontuar e, quem sabe, terminar mais perto do top dez do que na prova anterior.

Miguel Oliveira ocupa atualmente o 18º lugar do campeonato com 15 pontos, e o objetivo para o próximo fim de semana em terras germânicas será o de, pelo menos, tentar repetir a exibição de Assen no passado domingo.

Sachsenring é uma pista muito específica, e o piloto de Almada sabe o que é preciso para conseguir ser rápido naquele traçado: “Sachsenring é um circuito ainda mais curto do que Assen. Estou ansioso por obter um bom resultado lá. Acho que podemos ser competitivos”.

“A pista é curta e tem muitas curvas para a esquerda, mas acredito que nos podemos sair bem, especialmente depois de termos mostrado grande potencial em termos de velocidade no passado fim de semana em Assen. Esperamos continuar a fazer o mesmo na Alemanha”, acrescenta Miguel Oliveira.