Motociclismo Miguel Oliveira confiante em terminar melhor do que se qualificou na República Checa Por

Miguel Oliveira gostava de iniciar o Grande Prémio da República Checa de MotoGP de uma posição melhor do que a 16ª posição, mas mostra-se confiante em fazer uma boa corrida amanhã em Brno.

Mais do que repetir o feito de sexta-feira, quando foi o melhor piloto das KTM nos dois primeiros treinos livres, o piloto de Almada ficou satisfeito com a evolução da RC16 # 88 ao longo das sessões de hoje e da qualificação.

Acabou por ser impossível a Miguel evoluir para a Q2, depois de realizar o sexto tempo na primeira qualificação, sobretudo quando depois na derradeira sessão as KTM oficiais estiveram em plano de evidência, com Johann Zarco a conseguir mesmo o terceiro lugar da grelha de partida. Mas houve razões para que isso acontecesse.

“No geral foi um dia um pouco estranho e tivemos condições difíceis, por isso não foi fácil para ninguém, mas foi uma primeira qualificação muito equilibrada, e tornou-se claro que seria difícil chegar à Q2”, considerou o piloto português da Red Bull KTM Tech3.

Miguel Oliveira refere no entanto que a prova de amanhã promete: “Foi um bom dia para a KTM com as duas primeiras linhas da grelha e parece que a corrida de amanhã será em seco, pois a nossa moto parece melhor em seco. Penso que podemos fazer uma corrida decente e terminar melhor do que começamos”.