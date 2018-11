Motociclismo Miguel Oliveira com o terceiro tempo em Valência Por

Miguel Oliveira surgiu em bom plano no primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Comunidade Valenciana de Moto2, que domingo encerra a temporada

O piloto português da Red Bull KTM Ajo tinha sido o terceiro mais veloz na sessão da manhã, quando o Circuito Ricardo Tormo já se apresentava molha, mas não tanto como na segunda.

De facto, Oliveira rodou em 1m47,617s da parte da manhã, ficando a 0,912s do Iker Lekuona, para de tarde efetuar apenas o sexto registo, 1m49,119s, a 0,424s do espanhol, que também piorou o seu tempo em mais de um segundo.

Alex Marquez obteve a segunda melhor marca do dia, a 0,798s de Lekuona, enquanto o Campeão do Mundo em título, Francesco Bagnaia obteve apenas o sexto registo. Ainda assim o italiano foi bem melhor do que o colega de equipa de Miguel Oliveira, Brad Binder, não foi além do 15º tempo.