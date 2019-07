Miguel Oliveira bateu piloto oficial da KTM nos treinos livres do GP da Alemanha

Miguel Oliveira (KTM) terminou em 18.º lugar os treinos livres do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, nona prova da temporada, batendo o piloto da KTM oficial, o francês Johann Zarco.

O piloto português foi 19.º na primeira sessão disputada no circuito de Sachsenring, com o tempo de 1.22,762 minutos, mas, na sessão da tarde, melhorou quase um segundo na sua melhor volta (1.21,899 minutos), batendo Zarco por 102 milésimas.

Oliveira terminou o dia a apenas duas milésimas do 17.º mais rápido, o checo Karel Abraham (Ducati) e a 361 milésimas de um lugar entre os 10 mais rápidos do dia.

“Foi um bom primeiro dia. Continuámos o nosso trabalho na mota para encontrar um bom ritmo para a corrida. Ainda precisamos de entender um pouco melhor o comportamento da KTM com os pneus duros, mas penso que estamos no bom caminho”, explicou o piloto de Almada, no final da sessão, em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

Miguel Oliveira, que terminou o dia a 1,194 segundos do mais rápido, o espanhol Marc Márquez (Honda), foi claro: “Queremos ser mais rápidos, mas estamos a apenas três décimas do ‘top 10’. Os tempos estão todos bastante apertados, o que acaba por ser frustrante”.

Após oito provas realizadas, o piloto português ocupa a 18.ª posição no campeonato, com 15 pontos.