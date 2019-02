Motociclismo Miguel Oliveira atleta masculino do do ano em Portugal Por

Não é todos os dias que alguém no desporto motorizado e do motociclismo é eleito desportista do ano no nosso país, muito menos que isso tenha acontecido pela terceira vez, mas foi isso que sucedeu agora com Miguel Oliveira.

O piloto de Almada, que se encontra na Malásia para participar nos testes de pré-temporada do MotoGP em Sepang agradeceu numa mensagem em vídeo a distinção atribuída pela Confederação do Desporto de Portugal, publicada na sua página oficial no Facebook.

Numa votação onde enfrentou nomes como Nelson Évora, Fernando Pimenta, Ivo Oliveira e João Sousa Miguel Oliveira foi o escolhido através de uma votação, sendo o segundo nome do motociclismo a receber tal galardão, com Hélder Rodrigues a lograr o primeiro em 2011.