Motociclismo Miguel Oliveira apto para correr no Grande Prémio da Malásia Por

Depois de se ter temido que Miguel Oliveira ficasse afastado das pistas para o resto da temporada de MotoGP, foi confirmado hoje que afinal vai participar no Grande Prémio da Malásia, que se disputa este fim de semana no Circuito de Spang.

O acidente ocorrido num dos treinos em Phillip Island tinha agravado a lesão no ombro do piloto português da Red Bull KTM Tech3 e impedido a participação no Grande Prémio da Austrália, deixando dúvidas relativamente a esta prova seguinte.

Novos exames, nomeadamente a ressonância magnética à lesão contraída em Silverstone fazia temer um afastamento mais prolongado do que apenas o Grande Prémio deste fim de semana.

Mas os problemas nas mãos resultantes da queda na prova australiana são muito menores do que se temia, nomeadamente os hematomas na mão esquerda e as dores no pulso direito, e os médicos concordaram que Miguel já está em condições para competir em Sepang.