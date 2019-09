Motores Miguel Nunes encerra temporada madeirense a vencer Por

Miguel Nunes e João Paulo terminaram a temporada do Campeonato da Madeira de Ralis Coral da melhor maneira ao imporems-e no Rali Municípois do Funchal e Câmara de Lobos.

A dupla do Skoda Fabia R5 bateu Pedro Paixão e Luís Rodrigues, em carro idêntico, numa prova onde foi notada a ausência do já virtual campeão madeirense Alexandre Camacho.

Mesmo assim Miguel Nunes não teve a vida facilitada, já que o seu opositor lhe deu bastante luta, e no final apenas 18,8 segundos separaram os dois primeiros, ainda que o vencedor do rali tenha sido o mais rápido em seis das 10 especiais que compunham a prova, permitindo que Pedro Paixão se impusesse nas restantes quatro.

Nunes é assim vice-campeão da Madeira de Ralis, ficando Paixão com a terceira posição final no campeonato, que encerrou com esta prova onde Rui Pinto e Ricardo Faria ocuparam o último lugar do pódio, sempre espetaculares aos comandos do raríssimo Ford Focus WRC.