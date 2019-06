Motores Miguel Nunes bate Alexandre Camacho no Rali da Ribeira Grande Por

Miguel Nunes e João Paulo relançaram o Campeonato da Madeira de Ralis ao vencerem o Rali da Ribeira Brava, disputado este sábado na ‘Pérola do Atlântico’

A dupla do Hyundai i20 R5 levou a melhor sobre Alexandre Camacho e Pedro Calado, a dupla que tem dominado a competição madeirense e que foi a primeira líder da prova.

Os homens do Skoda Fabia R5 do Team Vespas parecia caminhar para mais um triunfo no começo do rali, pois impôs-se logo nas duas primeiras especiais. Mas depois Pedro Paixão encetou um ataque ao comando da prova que o deixou a duas décimas de Alexandre Camacho.

O jovem piloto do Skoda Fabia R5 acabaria por não ser feliz abandonando logo a seguir, na quinta classificativa, o que promoveu Miguel Nunes ao segundo posto. A pouco mais de sete segundos de Alexandre Camacho o piloto do Hyundai forçou o andamento e venceu as quatro restantes especiais, anulando a desvantagem e chegando a três troços do final.

Miguel Nunes acabaria por bater o seu rival por 5,3s, numa prova onde Pedro Mendes Gomes subiu ao último lugar do pódio, ainda que o piloto do Peugeot 208 T16 terminasse o rali a mais de quatro minutos do vencedor.

Vítor Sá, em Citroën DS3 R3T, foi o quarto classificado e o melhor das duas rodas motrizes, enquanto Bruno Fernandes, em carro idêntico, fechou o top cinco.