Miguel Luís treinou sem limitações no regresso do Sporting ao trabalho

O médio Miguel Luís, que esteve a contas com uma mialgia na coxa direita, integrou hoje sem limitações o treino do Sporting, que prepara a deslocação a Chaves, da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Após três dias de folga, os ‘leões’ regressaram ao trabalho na Academia do clube, em Alcochete, numa sessão na qual Miguel Luís treinou em pleno, depois de ter recuperado dos problemas físicos que obrigaram à sua dispensa dos trabalhos da seleção de sub-20.

Ainda com vários atletas entregues às respetivas seleções, o técnico Marcel Keizer chamou aos trabalhos da equipa principal o avançado Pedro Marques, que alinha na formação de sub-23.

De fora dos trabalhos do conjunto ‘verde e branco’ continuam Tiago Ilori e Rodrigo Battaglia, que fizeram tratamento e recuperação, tal como Bruno Fernandes, que na semana passada foi dispensado da seleção nacional.

A equipa de Alvalade volta a treinar na terça-feira, às 10:30, em Alcochete, à porta fechada.

Os ‘leões’, que ocupam o quarto lugar da I Liga, com 55 pontos, defrontam o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 24, no sábado, a partir das 18:00, em Trás-os-Montes.