Motores Miguel Lobo com uma jornada "muito positiva" em Braga

Uma vitória e dois pódios foram o ‘saldo’ de Miguel Lobo na segunda ronda do Opel de Velocidade de Portugal, que teve como ‘palco’ o Circuito Vasco Sameiro.

Na estreia aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport o piloto de Paços de Ferreira mostrou uma rápida adaptação ao carro, garantindo a ‘pole position’ para as duas primeiras corridas do fim de semana.

No primeiro confronto, realizado no final de tarde de sábado, Lobo não deu qualquer hipótese aos seus adversários, tendo dominado completamente para cruzar a linha de meta em primeiro.

Já no segundo, disputado na manhã de domingo, o jovem piloto pacense não teve tanto êxito, não resistindo a José Correia e o seu poderoso Nissan GT-R GT3, tendo assim de contentar-se com o segundo posto.

Finalmente na derradeira corrida do fim de semana, Miguel Lobo largou bem da ‘pole position’ e distanciou-se dos adversários, mas com diferentes categorias em pista e diferenças de andamento notórias, as dobragens acabaram por ser constantes e decisivas. Isso fez com que Nuno Batista se aproximasse e aproveitasse um percalço do piloto do Mercedes, que fez um pião e cortou a meta novamente na segunda posição.

O conjunto de resultados obtidos no traçado minhoto deixaram Miguel Lobo satisfeito: “Foi muito positiva a minha passagem por Braga. O sábado foi perfeito – duas pole-positions e uma vitória. No domingo de manhã dei o meu melhor, mas contra um Nissan GT-R GT3 não há muito a fazer, tal a sua superioridade técnica face a um GT4, como é o caso do meu carro. O segundo lugar acaba por ser um bom resultado”.

“Na terceira corrida, nem tudo correu bem com as dobragens e isso levou a que, no calor da luta pelo primeiro lugar, fizesse um pião. Acontece quando se anda nos limites para conter um concorrente que tem um carro tecnicamente melhor. Mas duas ‘pole-position’, uma vitória e dois segundos lugares são resultados muito positivos”, sublinhou ainda o piloto de Paços de Ferreira.

Acima de tudo ficou o contentamento pela rápida adaptação ao novo carro: “Foram muitas novidades. Corri sozinho, o que tornava o fim-de-semana mais exigente do ponto de vista físico, mas isso acabou por não ser um problema. Foi até positivo, uma vez que me deu a oportunidade de conhecer melhor o Mercedes-AMG GT4”.

“Gostei muito do carro que é muito equilibrado e performante, dado ser uma evolução da sua versão de estrada. Quero ainda agradecer à Veloso Motorsport pelo apoio que me deu ao longo de todo o evento”, acrescentou Miguel Lobo, que regressa ao Open de Velocidade de Portugal a 6 e 7 de julho em Vila Real, aquando da ‘visita’ do WTCR ao nosso país.