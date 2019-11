Motores Miguel Cristóvão gostou da experiência na Ultimate Cup em Paul Ricard Por

Miguel Cristóvão viveu no passado fim de semana em Paul Ricard uma experiência diferente, alinhando numa peova da Ultimate Cup Series.

Para o piloto residente em Cascais mas originário de Tomar, foi a estreia aos comandos de um protótipo LMP3, bem diferente do Mercedes AMG GT4 que este ano divide com Francisco Abreu na South European Series.

Cristóvão correspondeu assim a um convite do Team Virage para disputar a ronda do traçado dos arredores de Maraselha da competição francesa, experimentando as sensações de tripular um Ligier JSP3 Nissan, cm 420 cv para somente 930 kg de peso total.

O piloto cascalense mostrou-se desde logo muito competitivo, e em parceria com Phillipe Valenza e Julian Wagg – com quem dividiu a condução do Ligier # 94 do Team Virage – garantiu o oitavo lugar de grelha de partida.

Numa prova de quatro horas, em que a pista esteve bastante molhada, Miguel Cristóvão chegou a lutar pelos lugares do pódio. Mas já perto do final a entrada do ‘safety-car’ acabou por atirá-lo para o sexto lugar.

“Foi um fim-de-semana fantástico. Consegui adaptar-me bem ao Ligier JS P3 Nissan e consegui rodar em tempos muito competitivos, o que me deixou muito satisfeito, dado que nunca tinha pilotado um carro deste género”, avaliou o piloto português.

Cristóvão recorda também as peripécias que o impediram de terminar entre os três primeiros: “Estávamos em segundo lugar e, sem aquele Safety-Car, penso que não teríamos dificuldades em terminar nessa posição. Ainda assim, faço um balanço muito positivo desta minha estreia nas Ultimate Cup Series”.

“Era um sonho poder experimentar um carro destes, que ostentam algumas características dos carros que passam por Le Mans, e as suas performances impressionaram-me, dado que que têm uma relação peso/potência fantástica, um poder de travagem extraordinário e muito apoio aerodinâmico”, considerou o piloto de Cascais.

Miguel Cristóvão deixou França com o sentimento de missão cumprida: “O facto de ter sido competitivo ao longo do fim-de-semana foi a cereja no topo do bolo. Quero agradecer à Team Virage pelo convite e penso que estive ao nível das expectativas que tinham sobre mim”.