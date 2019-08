Motores Miguel Cristóvão e Francisco Abreu voltam a vencer Por

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu venceram a primeira corrida da terceira ronda das GT4 South European Series, que se disputou esta sexta-feira no Circuito de Barcelona-Catalunha.

A dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport não deu hipóteses à concorrência, depois de ter largado da ‘pole position’, conseguida pelo piloto de Cascais.

Cristóvão conseguiu manter a sua vantagem mercê de um ritmo forte, que o seu principal adversário, Marmaduke Hall, não foi capaz de acompanhar, passando depois o ‘volante’ ao seu companheiro de equipa, que conseguiu prosseguir a liderança até final.

Já em relação ao segundo posto após as paragens nas boxes, pois Matthew George conseguiu ganhar o lugar depois do ‘pit-stop’ de James Holder no Aston Martin Vantage AMR GT4, cortando a meta logo atrás de Abreu. Edwardo Moore, que rendeu Hall, teve de se contentar com o último lugar do pódio no Ginetta G50 GT4.

Já Francisco Carvalho liderou a categoria Am Cup desde início, entregando o KTM X-Bow a Gabriela Correia numa posição de enorme vantagem. A jovem de 17 anos manteve o primeiro posto, estreando-se da melhor maneira nas corridas de GT.

A segunda posição da classe foi para Diogo Ferrão, no Aston Martin Vantage AMR GT4 do Team Virage, depois de deixar para trás Carlos Moreira da Silva, que cruzou a meta em pião, depois de perder momentaneamente o controlo do seu Porsche Cayman GT4 na derradeira curva do traçado catalão. Isto antes de receber uma penalização por cruzar o risco contínuo da saída das boxes após o seu ‘pit-stop’.

Apesar do êxito de Miguel Cristóvão e Francisco Abreu, nem tudo correu bem para as equipas portuguesas presentes na pista catalã, já que Mariano Pires e César Machado não puderam alinhar após um acidente nos treinos livres da manhã e a equipa ABM Grand Prix não conseguiu recuperar o Ginetta G55 GT4, devido a um problema na transmissão resultante do infortúnio matinal.