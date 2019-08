Motores Miguel Correia sempre em crescendo na Madeira Por

Miguel Correia, acompanhado por Pedro Alves, realizou uma prova sempre em crescendo no Rali Vinho da Madeira, ainda que numa participação marcada por surpresas desagradáveis no final da prova.

A bordo do Ford Fiesta R5 preparado e assistido pela ARC Sport o piloto foi melhorando os seus tempos ao longo da classificativas, embora problemas nas duas últimas classificativas tenham comprometido o resultado no evento.

Fotos: AIFA

Foi ainda assim uma boa exibição de Miguel Correia, que saiu da ‘Pérola de Atlântico’ com o sentimento de ter evoluído bastante na sua condução. “Rolámos cada vez mais perto dos melhores pilotos em prova, achando que a nossa participação no Rali Vinho da Madeira acabou por ser muito positiva, com o nosso andamento a aumentar de troço para troço”, considerou.

O piloto do Ford Fiesta R5 só lamenta o desfecho da prova: “Já bem perto do final, no penúltimo troço, um inexplicável aumento da temperatura do motor acabou por ditar uma penalização à chegada, depois de já termos realizado a última especial com muita dificuldade. Se não fossem os dois últimos troços, o rali poderia ter sido excelente. Quero agradecer aos meus patrocinadores, mais esta sempre agradável presença na Madeira”.