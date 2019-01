Motores Miguel Correia de Ford Fiesta R5 no ‘Nacional’ de Ralis Por

Depois de em 2018 ter competido aos comandos de um Renault Clio R2, Miguel Correia vai dar o ‘salto’ este ano no Campeonato de Portugal de Ralis, ao alinhar com um Ford Fiesta R5.

O piloto de Braga, que na temporada passada conseguiu o terceiro lugar no campeonato de duas rodas motrizes e venceu a classe RC3, mudará assim para um carro de tração integral disputando a competição absoluta em 2019.

Miguel Correia fez o anúncio da sua nova ‘montada’ via Facebook, sendo que o Fiesta R5 que vai guiar é o mesmo que foi utilizado na época anterior por Pedro Almeida.

“Nada como terminar este magnífico ano com uma excelente notícia…em 2019 vamos estar presentes no Campeonato Português de Ralis com um Ford Fiesta R5. Brevemente mais novidades…”, diz o piloto na rede social.