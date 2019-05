Miguel Cardoso é o novo treinador do AEK Atenas

O português Miguel Cardoso vai ser o treinador do AEK Atenas nas próximas duas épocas, até 2021, anunciou hoje o clube grego na conta oficial na rede social Twitter.

O terceiro classificado do campeonato grego da temporada passada apostou no técnico luso, de 47 anos, que em março tinha deixado o Celta de Vigo, do campeonato espanhol, e se prepara para viver a terceira experiência fora de Portugal.

A época 2018/19 foi algo atribulada para Miguel Cardoso, já que a tinha iniciado nos franceses do Nantes, onde ficou até outubro, altura em que deixou a equipa na zona de despromoção.

“Este é um dia de enorme orgulho. Hoje, torno-me treinador principal do AEK Atenas e junto-me à família do clube. A união está na base deste clube e também é fundamental para mim. Contem comigo”, assinalou o técnico.

Miguel Cardoso, que vai ser apresentado na quinta-feira, é o terceiro treinador português do AEK, depois de Fernando Santos (2001/02 e 2004/06) e de José Morais (2016/17).

No clube helénico, Miguel Cardoso vai ser acompanhado por Nuno Batista, Daniel Correia, António Calado e Francisco Costa, que completam a sua equipa técnica.

O AEK tem no plantel os jogadores portugueses Hélder Lopes e André Simões.