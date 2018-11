Motores Miguel Barbosa quer fechar época com triunfo Por

Miguel Barbosa prepara-se para encerrar a sua terceira época no Campeonato de Portugal de Ralis, e quer fazê-lo da melhor forma vencendo o Rali Casinos do Algarve.

Embora não esteja já envolvido na luta pelo título, o piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team – mais uma vez acompanhado por Hugo Magalhães – quer concluir o ano em bom plano.

Foto: AIFA

“É a última prova de uma temporada onde sinto que crescemos bastante. Parto como sempre apostado em lutar pela vitória. Seria excelente terminar um ano no qual toda a minha equipa e eu trabalhámos muito para evoluir e estar sempre entre os mais rápidos”, salienta Miguel Barbosa.

O piloto lisboeta salienta o facto de ter relativamente pouca experiência do evento, mas acredita que está em boas condições para obter um bom resultado, aproveitando em pleno as capacidades do Skoda Fabia R5: “É uma prova que apenas disputei uma vez na minha primeira temporada nos ralis, mas que preparámos muito bem com o objetivo de conseguir o triunfo”.

O rali organizado pelo Clube Automóvel do Algarve tem início sexta-feira, dia 16 pelas 13h30, quando os concorrentes arrancarem para a primeira etapa que contempla uma dupla passagem pelos troços de Alferce e Foia, antes de se disputar a super-especial que terá lugar em Lagos pelas 21 horas. No dia seguinte cumpre-se a segunda etapa, de seis classificativas. O percurso inclui uma dupla passagem pelos troços de Chilrão, Nave Redonda e Monchique.