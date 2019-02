Motores Miguel Barbosa numa terceira época “para ganhar” Por

Foi na foz do Porto, que, pela segunda vez consecutiva, Miguel Barbosa fez a apresentação para a nova temporada no Campeonato de Portugal de Ralis.

A aposta do piloto lisboeta volta a passar pelo Skoda Fabia R5 preparado e assistido pela Sports & You, mas há uma mudança no ocupante do banco da direita, já que Hugo Magalhães tem o compromisso com Bruno Magalhães na Hyundai Portugal.

Fotos: AIFA

Com Inês Ponte também regressa como navegadora de José Pedro Fontes, Paulo Babo ficou disponível para acompanhar Miguel Barbosa. O que sucederá apenas nos ralis de terra, já nos de asfalto o piloto lisboeta será acompanhado por Jorge ‘Jet’ Carvalho, que na época passada foi co-piloto de Carlos Vieira até ao acidente do minhoto no Rali Vidreiro.

“Os objetivos para este ano passam por lutar pelo título, ciente de que o Campeonato está ainda mais competitivo, com o regresso de Bruno Magalhães para o volante de um competitivo Hyundai, onde o Armindo Araújo vai defender o título, além do Citroën C3 R5 do José Pedro Fontes e também da chegada do Volkswagen Polo R5 para o Pedro Meireles”, começa por nos dizer Miguel Barbosa.

Para o piloto do Ultimate Skoda Vodafone Team ter tanta concorrência não serve de desculpa para ter menores ambições: “Estou no meu terceiro ano nos ralis, pelo que quero aproveitar toda a experiência que ganhei nas duas épocas anteriores e aplicá-la na nova temporada. Sei que me sinto mais à vontade na terra do que no asfalto, mas quero estar bem em todos os tipos de terreno, a começar pelo próximo fim de semana em Fafe, um rali onde me costumo dar bem”.

Barbosa refere que não há grandes novidades no seu Skoda, mas que não há razões para pensar que não seja competitivo: “Os R5 estão neste momento muito equiparados. Todas as marcas fizeram bons carros, pelo que nesse aspeto nada tenho a recear da concorrência. Sei que a Skoda vai lançar um novo Fabia a meio do ano mas neste momento isso não me preocupa”.

O facto de ter agora Paulo Babo no banco da direita também dá garantias ao piloto lisboeta: “O Paulo esteve muito bem a época passada ao lado do Zé Pedro (Fontes), por isso tem a experiência necessária para que tudo corra bem. Aliás, a maior dificuldade foi no meu início nos ralis, com as notas a adotar para os percursos das provas”.

Relativamente à prova que excluirá do seu calendário, Miguel Barbosa não tomou uma decisão, sendo apenas certo que irá alinhar em dois eventos que considera ser essenciais para a sua época devido aos patrocinadores.

“É cedo para definir qualquer a prova onde não vou participar, mas estarei certamente à partida de ralis como a Madeira ou o Rali de Portugal. O mais provável é que me decida por um dos outros ralis de menor dimensão”, adianta o piloto de Lisboa.