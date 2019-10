Motores Miguel Barbosa estreia Toyota Hilux com liderança em Portalegre Por

Miguel Barbosa não podia ter pedido melhor estreia aos comandos da Toyota Hilux Overdrive, já que assumiu a liderança da competição de automóveis Baja Portalegre 500 neste que foi o primeiro dia da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional e prova de encerramento da Taça do Mundo da disciplina.

Desde logo o piloto de Lisboa, que é acompanhado por Pedro Velosa, assumiu o controlo das operações, impondo-se no prólogo, onde bateu Jakub Przygonski por três décimas, para depois no setor seletivo da tarde superar Orlando Terranova por 22 segundos.

Foto: AIFA

A dupla da Toyota Hilux com as cores da Ultimate concluiu este primeiro dia com 23,5s sobre o argentino da X-Raid, que acompanhado por Bernardo Graue é o melhor dos pilotos que tripulam os Mini John Cooper Works 4All Racing.

‘Nani’ Roma surge no terceiro posto, já a mais de um minuto e 13 segundos de Miguel Barbosa, sendo o melhor representante da Borgward Racing Team, mostrando que o BX7 DKR EVO é uma máquina ‘bem nascida’.

Przygonski não foi tão eficaz à tarde como foi no prólogo, perdendo 1m18s para o líder e partindo para o segundo dia na quarta posição. O polaco da X-Raid terminou a etapa com 26 segundos de vantagem sobre o russo Vladimir Vassiliyev, que na segunda das Toyota Hilux em prova completa o top cinco.

Se no prólogo João Ramos tinha sido o segundo melhor português, no setor seletivo da tarde o piloto de Gaia saiu de cena, deixando essa posição a Tiago Reis, que conclui o dia no sexto posto, mais de quatro minutos de Miguel Barbosa, meio minuto à frente de Alexandre Ré, o sétimo colocado, num lote de dez primeiros que é completado por Alexandre Franco, César Sequeira e Paulo Casaca.

Amanhã disputam-se o terceiro e quarto setores cronometrados de 191,75 km e 211,78 km, respetivamente.

Classificação após o SS2

1º Miguel Barbosa/Pedro Velosa (Toyota) 57m50,8s

2º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 23,5s

3º Nani Roma/Dani Oliveras (Borgward) + 1m13,7s

4º Jakub Przygonski/Timo Gottschalk (Mini) + 1m18,3s

5º Vlamidir Vassilyev/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 1m45,0s

6º Tiago Reis/Valter Cardoso (Mitsubishi) + 4m42,9s

7º Alexandre Ré/Pedro Ré (Volkswagen) + 4m47,4s

8º Alexandre Franco/Rui Franco (BMW) + 5m10,4s

9º César Sequeira/Filipa Sequeira (Mini) + 5,20,9s

10º Paulo Casaca/Pedro Tavares (Mitsubishi) + 5m24,1s