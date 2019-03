Motores Miguel Barbosa “desolado” com o abandono precoce em São Miguel Por

Miguel Barbosa e Jorge Carvalho não foram felizes na sua deslocação aos Açores, acabando por abandonar precocemente a segunda prova do Campeonato de Portugal da especialidade e inaugural do ‘Europeu’.

Logo na primeira especial do evento do Grupo Desportivo Comercial um toque danificou o radiador do Skoda Fabia R5 e o abandono foi inevitável.

Foto: DPPI

A desilusão de Miguel Barbosa foi enorme: “Estou naturalmente bastante desolado. Tínhamos preparado muito bem este rali e sentia-me muito motivado e confiante de poder discutir as primeiras posições apesar de ter a desvantagem de um menor conhecimento dos troços face aos nossos adversários diretos. Infelizmente não foi possível mostrar os nossos argumentos devido a um toque ao quilómetro 8 da primeira especial, que danificou o radiador e impediu-nos de prosseguir”, explicou Miguel Barbosa.

O piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team justifica também porque não tentou regressar ao rali: “Podíamos continuar em prova no dia seguinte ao abrigo do Super Rali, mas em termos de Campeonato de Portugal de Ralis não iríamos ter qualquer benefício pelo que optámos por não prosseguir. É uma pena, mas as corridas são assim e nem sempre correm como desejamos e para o qual nos preparamos”.

Miguel Barbosa, que à partida desta prova ocupava o segundo lugar no Campeonato de Portugal de Ralis, já pensa na próxima prova da época, o Rali de Mortágua, que se disputa a 3 e 4 de maio.