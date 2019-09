Motores Miguel Barbosa de Toyota Overdrive em Portalegre Por

Miguel Barbosa vai disputar a próxima edição da Baja TT Portalegre 500, prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional, aos comandos de uma Toyota Hilux Overdrive, um dos carros mais competitivos da modalidade.

O piloto lisboeta, que já por três vezes triunfou na prova do ACP Motorsport – cuja primeira edição foi em 1987 –, terá como navegador Pedro Velosa, seu parceiro no título de TT conquistado em 2012.

Barbosa não consegue esconder o seu entusiasmo, pois para além de adorar a corrida – a última da Taça do Mundo FIA de Bajas e do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno – vai tripular aquele que por ventura será o carro a bater no panorama atual do TT numa prova que este ano decorrerá entre 24 e 26 de outubro.

“Participar na grande festa do todo-o-terreno em Portalegre é sempre um objetivo e todos os anos me esforço para que tal seja possível. Para este ano surgiu a oportunidade de pilotar uma Toyota da equipa Overdrive o que me permite ambicionar lutar pela vitória”, assume o piloto de Lisboa.

Miguel Barbosa está também reconhecido a quem lhe deu esta grande oportunidade: “Agradeço à equipa Overdrive e em particular ao Jean-Marc Fortin toda o empenho em tornar esta participação uma realidade. As pistas de Portalegre são fantásticas, a moldura humana à volta da prova é ímpar a organização do ACP é exemplar e estou naturalmente muito satisfeito por poder anunciar a minha participação nestes moldes”