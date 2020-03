Motores Miguel Barbosa de regresso na Baja ACP Santiago do Cacém/Grândola Por

Miguel Barbosa está de regresso ao Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, após quatro anos dedicados aos ralis.

O piloto do BP Ultimate Vodafone Team inicia a sua campanha de 2020 alinhando na Baja TT ACP – Santiago do Cacém/Grândola.

Foto: AIFA

No novo e ambicioso projeto em parceria com a Spots & You, Miguel Barbosa tripula uma Toyota Hilux Overdrive, e é navegado por Pedro Velosa, à imagem do que sucedeu na edição do ano passado da Baja Portalegre 500.

“Estou muito feliz por estar de volta ao todo-o-terreno com um projeto muito profissional e bastante ambicioso que me vai seguramente permitir lutar pelas vitórias nas provas e naturalmente tentar conquistar mais um título. O carro é fantástico e a Overdrive trabalhou de forma muito cuidada na preparação”, começa por referir o piloto de Lisboa.

Miguel Barbosa está ciente de que vai ter um grande desafio pela frente esta temporada: “O Campeonato está muito competitivo, o que é muito positivo. A entrada de novas provas valoriza também o Campeonato e esta nova Baja promete ser diferente das outras que já conhecemos. Tem a chancela do ACP, o que por si é uma garantia de qualidade. Estou extremamente motivado e desejoso de que a corrida comece”.

A Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola tem início no sábado, no concelho de Grândola, com um total de 114 km ao cronómetro, repartidos entre o prólogo (4 km), o Setor Seletivo 1 (60 km) e o Setor Seletivo 2 (50 km). No domingo, já no concelho de Santiago do Cacém, o terceiro e último Setor Seletivo tem a extensão de 140 km.