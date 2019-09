Motores Miguel Barbosa com “regresso esporádico” ao TT Por

Miguel Barbosa vai fazer este fim de semana um regresso pontual ao todo-o-terreno ao participar na competição SSV da Baja TT de Idanha-a-Nova.

O piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team que habitualmente compete no Campeonato de Portugal de Ralis, alinha na prova da Escuderia de Castelo Branco aos comandos de um Can-Am Maverick X3 e tendo a seu lado Pedro Velosa, seu parceiro do título TT conquistado em 2012.

“É um regresso esporádico às provas de todo-o-terreno com o objetivo de manter o ritmo competitivo aos comandos de uma máquina muito interessante e numa prova com boas pistas e habitualmente muito bem organizada, como é timbre da Escuderia Castelo Branco”, explica Miguel Barbosa.

O piloto lisboeta mostra respeito por uma competição que considera muito renhida, pois está “recheada de excelentes pilotos”. Isto apesar de não ter metas em termos de resultados: “Não venho com objetivos desportivos, mas tentarei dar, como sempre, o meu melhor e usufruir também do prazer que continuo a ter de pilotar em pistas de terra”.

A Baja TT Idanha-a-Nova, compreende um total de 262,20 Km divididos por duas etapas. Desportivamente a prova arranca no sábado, dia 21 de setembro, com o prólogo de 7,20 km que se disputa, na Zebreira e o primeiro setor seletivo com 166km. Para Domingo está reservado o segundo e derradeiro troço com 89 Km desta competição beirã.