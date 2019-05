Motores Miguel Barbosa aponta à pontuação máxima para o CPR no Rali de Portugal Por

É com a vitória ao nível do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) em mente que Miguel Barbosa aborda o Rali de Portugal.

A bordo do Skoda Fabia R5 e acompanhado por Jorge Carvalho, o piloto do BP Ultimate Vodafone Skoda Team parte para a prova do ACP Motorsport apostado em conquistar a pontuação máxima para o CPR.

Foto: AIFA

“Vencer o Rali de Portugal é o meu sonho e seguramente o de qualquer piloto. Já por diversas vezes provámos que temos condições para lutar pela vitória em provas do campeonato. Ainda não o conseguimos, mas temos a noção de estar no bom caminho e a equipa tem feito um excelente trabalho”, afirma Miguel Barbosa a dois dias do início da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Ralis.

O piloto lisboeta está bastante confiante, devido à preparação que fez do rali: “Temos vindo a trabalhar de uma forma muito cuidadosa para que tudo corra da melhor forma possível. Temos adversários muito fortes, mas da nossa parte iremos dar o nosso melhor e lutar para chegar à vitória numa prova que é também uma enorme festa para milhares de fãs dos desportos motorizados”.

“O Rally de Portugal é uma prova emblemática e reconhecida internacionalmente pela qualidade da sua organização e nós queremos contribuir para o sucesso deste grande espetáculo”, remata Miguel Barbosa, que está já em fase de ‘estágio’ para um rali que na sexta-feira faz a prova regressar às míticas provas de Lousã, Arganil e Góis.