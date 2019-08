Miguel Angelo, The Gift e festival One Man Band na programação do Teatro da Guarda

Concertos de Miguel Angelo e The Gift, o Festival Internacional One Man Band e as comemorações do Dia Mundial da Música destacam-se na programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para os últimos quatro meses do ano.

O cantor Miguel Angelo sobe, pela primeira vez, ao palco do grande auditório do TMG, no dia 20 de setembro e, no dia 27 de novembro, é a vez do grupo The Gift atuar naquele espaço, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

Ainda na música, destaque para as comemorações do Dia Mundial da Música, 01 de outubro, com a realização da iniciativa MúsicaAconchego, que vai consistir na realização, ao longo do dia, de nove miniconcertos e de um concerto completo, entre as 10:00 e as 23:30.

Na conferência de imprensa de apresentação da programação do TMG para os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o coordenador e programador Victor Afonso afirmou que os concertos serão realizados em “sítios inusitados” do complexo cultural, como a sala de ensaios, o edifício polifónico e o ‘foyer’ do grande auditório.

Segundo o responsável, a organização convidou para a iniciativa “exclusivamente músicos da Guarda ou que tenham uma ligação forte” à cidade.

Estão agendados concertos de canto lírico (Helena Neves), percussão (Tiago Pereira), música portuguesa (Paulo Monteiro e Jorge Maia), jazz (João Roxo), clássica (Alé & Olé Duo e Passione), cantautor (Miguel Calhaz), blues (Rui Correia & Ricardo Torrão), fado (Tânia Patrício) e eletrónica (Pedro Arruda).

Nos dias 18 e 19 de outubro, o café concerto do TMG acolhe mais uma edição do Festival Internacional One Man Band. Atuam, no dia 18, Fred Raspail (França), Hombre Lobo Internacional (Espanha) e Anibal (Portugal) e, no dia 19, Elli de Mon (Itália), Leadfoot Tea (Suécia) e Zorba (Portugal).

A programação do TMG para os últimos quatro meses deste ano, que arranca no dia 04 de setembro, com um concerto da Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, contempla ainda concertos de The Happy Mess (25 setembro) e Sarah MacCoy (31 outubro), entre outros.

No teatro, realce para as peças “2513 – O Livre Pensamento”, do Sincera Teatro, sobre Carolina Beatriz Ângelo, que estreia no 16 de outubro, e para as produções “Geração Z” (Aquilo Teatro, dias 12 e 13 de dezembro) e “Coração débil” (Teatro do Calafrio, dias 19, 20 e 21 de dezembro).

Nas artes plásticas, a galeria de arte do Teatro da Guarda acolhe, entre 23 de outubro e 23 de novembro, a exposição da Fundação de Serralves “Mesa dos Sonhos – Duas Coleções de Arte Contemporânea”, com curadoria de João Silvério.

O mesmo espaço receberá, de 06 de dezembro a 03 de janeiro, a exposição de fotografia “20 Olhares, 20 Fotografias, 20 Concursos e 20 Prémios” de António Tedim.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, disse, na conferência de imprensa, que a programação do TMG para os últimos quatro meses de 2019 é “multidisciplinar” e privilegia os artistas locais e regionais.

Segundo o autarca, a programação cultural, que “continua na tónica da qualidade” e da “diversidade”, apresenta também um reforço da dimensão educativa e pedagógica.