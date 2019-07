Motores Michelisz na ‘pole’ para a primeira corrida do WTCR em Vila Real e Tiago Monteiro parte de 15º Por

Norbert Michelisz fez a volta “perfeita” para conseguir a ‘pole position’ para a primeira corrida do fim de semana da da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Vila Real.

O piloto húngaro da Hyundai realizou uma volta ao traçado transmontano em 2m59,498s, para superar o seu companheiro de marca – que não de equipa – Augusto Farfus.

Foto: DPPI

‘Norby’ superou o brasileiro por 0,299s, naquela que descreveu como “uma volta perfeita, provavelmente a volta da minha vida”. O piloto magiar explicou que para além de não apanhar tráfego “tudo saiu bem, as trajetórias, a forma como ataquei. E depois o carro estava perfeito”.

“Estou obviamente muito contente, porque partir aqui na frente, num circuito onde ultrapassar é muito difícil, é determinante”, acrescentou Michelisz.

Atrás do húngaro e do brasileiro da Hyundai, Yann Erhlacher foi o melhor dos ‘outros’. O francês da Lynk & Co Cyan Racing ficou a mais de quatro décimas de Norbert Michelisz, mas provou que os carros chineses podem ser competitivos em mais um traçado urbano, à imagem do que sucedeu no início da época em Marraquexe.

Rob Huff chegou a deter o melhor tempo, e apesar de ser o melhor representante da Volkswagen ao garantir a quarta posição na grelha de partida para a primeira corrida do fim de semana o seu Golf GTi TCR acabaria por ficar parado na pista com problemas de transmissão.

Ainda assim o britânico da Sebastien Loeb Racing mostrou-se satisfeito com o andamento evidenciado: “Sinto que estamos muito mais competitivos aqui em Vila Real. Acho que se deve às características do circuito, que mitigam a nossa diferença para os Hyundai. Penso que posso obter um bom resultado este fim de semana, e porque na corrida de logo”.

Foto: Ricardo Cachadinha

Já Tiago Monteiro terminou com o 15º tempo, isto depois de ter chegado a estar entre os nove mais rápidos. O piloto português da KCMG está otimista, e sente que o seu Honda Civic Type R está mais competitivo este fim de semana.

“Estamos melhor. Sinto a evolução. Ainda não como gostaríamos, mas estamos melhor. Conforme as temperaturas foram subindo ficamos menos eficazes. Percebi isso na comparação com o início da sessão. O carro estava melhor. Mas é o que é e cabe-nos agora tentar trabalhar, porque não queremos ser últimos”, afirmou o piloto do Porto.

Resultado da qualificação

1º Norbert Michelisz (Hyundai) 1m59,498s

2º Augusto Farfus (Hyundai) 1m59,797s

3º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 1m59,905s

4º Rob Huff (Volkswagen) 1m59,905s

5º Ma Quing Hua (Alfa Romeo) 2m00,005s

6º Nicky Catsburg (Hyundai) 2m00,199s

7º Aurelien Panis (Cupra) 2m00,244s

8º Johan Kristoffersson (Volkswagen) 2m00,260s

9º Thed Bjork (Lynk & Co) 2m00,307s

10º Kevin Ceccon (Alfa Romeo) 2m00,321s