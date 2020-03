Motores Michelisz defende o título WTCR novamente pela Hyundai Por

Norbert Michelisz vai defender o título da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) como um dos pilotos do esforço da Hyundai na competição em 2020, tendo novamente Gabriele Tarquini como companheiro de equipa.

Mas se o húngaro e o italiano continuam a integrar a equipa BRC Squadra Corse, enquanto Luca Englster se junta a Nicky Engstler na Liqui Moly Racing Team.

“Trabalho muito bem com a BRC e com Gabriele como companheiro de equipa. Isso mostra-se nos resultados que tivemos nas duas últimas épocas. Claro que 2020 será um novo desafio. Há novos circuitos e novos pneus (Goodyear) para toda a gente na grelha”, afirma Michelisz.

O piloto magiar não espera facilidades: “Estou certo de que outros pilotos trabalharam bastante para estarem prontos para a temporada, mas também estamos a dar o nosso melhor para o começo do ano. Sei que tenho o título, mas sei que posso ser mais rápido em 2020”.

Já Gabriele Tarquini espera voltar a ser um protagonista, apesar do ano passado a sua função ter sido um apoio a Michelisz. “Norbi foi bastante rápido nos dois últimos anos e o sucesso que tivemos mostra isso. Para mim, pessoalmente, espero competir pelas vitórias regularmente e lutar pelo título no final do ano”, refere o italiano de 58 anos, que no WTCR já conseguiu 13 triunfos.

Tarquini não descura o objetivo comum: “Teremos de pensar também na classificação das equipas. Terminamos em segundo nos dois últimos anos, por isso seria excelente conseguirmos os dois títulos de 2020 para a BRC, pela primeira vez”.

Já o jovem Enflstler, filho do antigo piloto e dono da Liqui Moly Racing Team, a oportunidade de disputar a competição mundial é um desafio e um sonho. “Juntar-me ao WTCR é um sonho para mim. Tenho de agradecer à Hyundai Motorsport Customer Racing. Tendo integrado o seu programa de jovens pilotos no ano passado, pude tirar algum do seu conhecimento e aprender com Norbi, Gabriele e Nicky”, assume o piloto germânico.