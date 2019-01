Motores Michel Nandan deixa a Hyundai Motorsport Por

O ano de 2019 inicia-se no Campeonato do Mundo de Ralis com uma surpreendente mudança na chefia na liderança no departamento de competição da Hyundai, com o anúncio da saída de Michel Nandan.

Tendo liderado a equipa da marca coreana desde o seu regresso ao WRC em 2013, conseguindo três vice-campeonatos consecutivos desde 2016, Nandan tinha-se destacado anteriormente na chefia técnica da Peugeot Sport.

Agora a Hyundai anunciou a saída do francês, isto a pouco mais de três semanas do início do Campeonato do Mundo de Ralis, em Monte Carlo, ao mesmo tempo que indigitava Andrea Adamo para o lugar. O italiano era até agora o responsável pela atividade de clientes do departamento de competição, presente no WRC e no WTCR.

Michel Nandan deixa um legado de êxito, pois para além dos três segundos lugares no campeonato do Mundo de Ralis conseguiu dez triunfos, por intermédio de Thierry Neuville e Hayden Paddon. O francês foi também responsável por garantir os serviços de Sebastien Loeb em seis provas na próxima temporada.