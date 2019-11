Motociclismo Michael Rutter vence GP de Motos acidentado em Macau Por

O 53º Grande Prémio de Macau em motos não completou as voltas previstas, já que terminou com uma segunda bandeira vermelha, após a qual Michael Rutter foi declarado vencedor.

Mas este nono triunfo de Rutter no Circuito da Guia foi, de certa forma, ofuscado pelos acidentes que marcaram esta prova, sobretudo o segundo.

O piloto da Honda RC213V # 8 conseguiu surpreender Peter Hickman, o detentor da ‘pole-position’, procurando depois afastar-se do seu adversário. Porém o piloto da BMW da Bathams conseguiria recuperar o comando na segunda volta.

Hickman conseguiria depois afastar-se de Rutter, mas quase de imediato um acidente coletivo envolvendo Ermo Kostamo, Derek Sheils, Michael Seewney, Phillip Crowe, Didier Grams e Daniel Krurger acabou por fazer parar a corrida definitivamente.

Kruger, Kostamo e Sheils foram transportados ao hospital mas todos eles tiveram alta depois de terem sido observados, pois nenhum deles tinha ferimentos graves.

Inicialmente correram rumores de que a prova seria retomada no domingo, mas depois os organizadores decidiram que isso não seria possível devido aos horários apertados de domingo, onde estão previstas a corrida principal da Fórmula 3 e da Taça do Mundo de GT, para além dos dois restantes confrontos do WTCR.

Depois de uma reunião foi decidido entregar a vitória a Michael Rutter, que se impôs a Peter Hickman por 0,298s. David Johnson, em Ducati, completou. Isto seguindo uma cláusula do regulamento que prevê o mínimo de três voltas para que o resultado possa ser declarado, no caso de uma prova ter sido interrompida e reatado.

Em baixo recorda-se o acidente que colocou um fim prematuro a esta corrida.