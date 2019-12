México aumenta salário mínimo em 20% para 5,82 euros/dia

O Governo do México, empresários e sindicatos chegaram a acordo na segunda-feira para aumentar o salário mínimo geral em 20 por cento, de 102,68 pesos (4,85 euros) para 123,22 pesos (5,82 euros) dia.

A medida, que entra em vigor a partir de janeiro de 2020, “em termos reais, é o maior aumento anual nos últimos 44 anos”, disse a secretária do Trabalho e Segurança Social, Luisa María Alcalde, na Cidade do México.

A responsável argumentou que o aumento no próximo ano beneficiará 3,44 milhões de trabalhadores no México, que atualmente ganham menos que o novo salário mínimo.

Na mesma ocasião, o Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, considerou o aumento uma boa notícia e assumiu que não acreditava ser possível alcançar o acordo cerca de um ano depois de ter chegado ao poder.

O aumento de salário ajudará a economia mexicana porque fortalece o mercado interno, defendeu.

No ano passado, 52,4 milhões de pessoas no país viviam na pobreza, segundo o relatório o Conselho Nacional para a Avaliação da Política de Desenvolvimento Social do México.