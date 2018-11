Desporto Messi recebe prémio de melhor marcador do campeonato espanhol da época passada Por

O jogador argentino recebeu também o prémio de melhor jogador da temporada passada, época em que o Barcelona se sagrou campeão, numa cerimónia organizada pelo diário desportivo espanhol A Marca, em Barcelona.

Messi é o melhor marcador da história da liga espanhola, com 392 golos em 428 jogos realizados ao serviço dos ‘blaugrana’, onde está na equipa principal desde os 16 anos.

O avançado voltou aos relvados no jogo de domingo com o Bétis (derrota do Barcelona por 4-3), após ter estado afastado por lesão durante três semanas.