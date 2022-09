Nas Notícias Mesmo sem validar já o IBAN nas Finanças ou Segurança Social recebo os 125 euros? Sim. Entenda como Por

Ajudas estatais contra a inflação

António Costa assegurou que o governo irá transferir para as famílias uma ajuda extra para enfrentar a inflação cada vez mais crescente.

De acordo com o primeiro-ministro, a ajuda será de 125 euros, valor que será transferido para as contas bancárias dos portugueses que tenham os dados atualizados no portal das Finanças ou no site da Segurança Social, sendo o mais relevante o IBAN.

Mas, e quem não tem os dados atualizados ainda vai a tempo? E quem não conseguir validar até à data prevista pode receber o montante indicado pelo primeiro-ministro?

Para as duas interrogações a resposta simples e clara é que sim. O dinheiro não estará ‘perdido’ quando no dia 20 de outubro que o Estado começar a pagar os 125 euros de apoio.

Não consigo atualizar os dados, e agora?

Para quem ainda não tiver os dados atualizados no portal das Finanças o governo tem previsto um mecanismo de reserva que funcionará de forma muito prática.

Ou seja, a durante meio ano e todos os dias 20 de cada mês, o governo deu instruções para que seja feito o pagamento a quem ainda não tenha recebido o apoio.

Assim, se no próximo dia 20 de outubro não tiver os dados atualizados por qualquer motivou ou eventualidade, não fique com receio de que o dinheiro se perca.

É que no mês seguinte, ao dia 20, o Estado tentará novamente ‘bater à porta’ da sua carteira bancária.

É importante não perder a noção de que terá seis meses para validar os dados no portal das Finanças. Se não receber no primeiro ou segundo mês, terá sempre novas oportunidades para que o dinheiro chegue às suas mãos até ao máximo de seis meses.

Segurança social via vale dos correios

Existe ainda um outro dado muito importante para se salientar relativamente a este apoio. É que a Segurança Social tem previsto o pagamento através de vale de correio na eventualidade de algo falhar no processamento bancário.

O complemento de 125 euros, recorde-se, foi anunciado pelo primeiro-ministro no dia 5 de setembro.

Como posso atualizar os dados no portal das Finanças?

Se não quiser perder mais tempo temos indicações de como pode atualizar as informações no seu portal das Finanças.

Deverá aceder ao portal das Finanças e fazer o seu login, colocando a password e o username habitual.

Depois deve procurar por IBAN na barra de pesquisa e, em seguida, apenas tem de carregar em alterar IBAN, se o seu não estiver já lá ou se pretender mudar por algum motivo.

Como posso atualizar os dados no site da Segurança Social?

Para quem recebe apoios sociais já é também importante ter os dados atualizados no site da Segurança Social, se ainda não os tem. E para receber este apoio extraordinário é importante ter o IBAN atualizado.

Como tal, só tem de aceder à Segurança Social direta e fazer login.

De seguida, deve escolher perfil e, posteriormente, conta bancária, verificando se o IBAN existente é aquele para o qual pretende que o dinheiro seja encaminhado.