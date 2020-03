Mundo Merkel e Trump acordaram cooperar para combater pandemia Por

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram hoje sobre as consequências da pandemia de covid-19 e acordaram uma cooperação bilateral para combater a propagação do novo coronavírus.

De acordo com um comunicado divulgado pelo porta-voz do executivo alemão, Steffen Seibert, citado pela agência espanhola Efe, Merkel e Trump debateram as “consequências da pandemia” numa conversa telefónica.

“A chanceler e o Presidente norte-americano concordaram em manter um contacto estreito e em aproveitar as possibilidades de cooperação”, acrescenta a nota.

Também foram temas de conversa a situação no Afeganistão e o “interesse comum” e o “início célere” das negociações de paz naquele país, onde a Alemanha e os Estados Unidos mantêm missões internacionais há quase duas décadas.