Mundo Catedral de Notre-Dame é “um símbolo da cultura europeia”, diz Merkel Por

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu hoje que a catedral de Notre-Dame, em Paris, atingida por um incêndio, é um símbolo da Franca e da cultura europeia.

“Estas imagens horríveis de Notre-Dame causam dor. Notre-Dame é um símbolo da França e da nossa cultura europeia. Os nossos pensamentos estão com os nossos amigos franceses”, referiu o porta-voz da chanceler, Steffen Seibert, na rede social Twitter.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, expressou o seu apoio à França salientou que o incêndio também toca “nos corações” dos alemães.

“Notre-Dame em chamas também atinge os nossos corações. Os nossos pensamentos estão com os serviços de emergência e com os nossos amigos franceses e esperemos que não cause vítimas”, frisou o chefe da diplomacia da Alemanha no Twitter.

Um incêndio deflagrou hoje à tarde na emblemática catedral de Notre-Dame, situação que poderá estar “potencialmente ligada” aos trabalhos de reabilitação do edifício, segundo os bombeiros da capital francesa.

A torre mais alta da catedral já se desmoronou devido ao incêndio.