Fórmula 1 Mercedes vai tomar uma decisão quanto a Valtteri Bottas a partir de agosto Por

O responsável pela Mercedes na Fórmula 1 anunciou que só a partir de agosto vai ser tomada uma decisão quanto à continuidade de Valtteri Bottas na equipa para 2020.

Embora o piloto finlandês tenha ganho este ano duas corridas e tenha evoluído em termos de performance, especialmente em qualificação, nem sempre tem convertido isso em triunfos na corrida.

Tem se falado muito na possibilidade de Esteban Ocon – piloto de reserva da Mercedes e dispensado pela Racing Point no final da época passada – vir a substituir Bottas na equipa campeã do Mundo, mas tais rumores surgem misturados com outros que falam do francês na Red Bull Racing ou mesmo da saída desta de Max Verstappen para a Mercedes.

É no meio de tudo isto que Toto Wolff esclareceu em pleno ‘paddock’ de Hockenheim – onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio da Alemanha – que uma decisão relativamente ao assunto só será tomada no próximo mês.

“Queremos ele até ao fim da época antes de terminar a época numa boa posição, tendo performances sólidas em Hockenheim e Budapeste, e depois pensar acerca da dupla de pilotos para 2020 e depois”, fez saber o chefe da equipa Mercedes.

Wolff percebe a ansiedade por uma decisão, mas explica este tipo de coisas leva o seu tempo: “É pouco habitual anunciar pilotos (para a próxima época) em julho. Se queremos levar o tempo necessário é preciso pensar bem o que fazer antes de ir para o inverno, como temos visto em muitas outras equipas e tem sido o padrão no passado”.

“Para nós não se trata apenas de tomar a decisão certa para o próximo ano, mas também de olhar mais para a frente e é por isso que acordamos em tomar uma decisão a partir de agotos, mas não significa necessariamente que o façamos em agosto”, acrescenta o austríaco.