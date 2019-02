Fórmula 1 Mercedes precisa de uma atualização ao seu W10 Por

Segundo Valtteri Bottas a Mercedes precisa de uma atualização ao seu novo monolugar de Fórmula 1 para ‘curar’ alguns problemas de estabilidade sentidos durante a primeira semana de testes em Barcelona.

Tanto o finlandês como o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, não foram particularmente rápidos, nunca estando no topo da tabela em qualquer um dos quatro dias de ensaios na pista catalã, ficando a ideia de que a Ferrari é neste momento a equipa a bater.

Falando num evento do patrocinador Petronas em Itália na sexta-feira, Bottas revelou que o principal problema para a equipa campeã do Mundo foi encontrar um equilíbrio consistente para o carro ao longo de toda uma volta, com o W10 a ter enormes problemas em algumas curvas.

“Temos trabalho a fazer, mas é uma boa sensação no sentido que sinto que ali existe potencial. Temos de fazer melhorias. Debatemo-nos um pouco ao longo da semana para encontrar um bom equilíbrio para todas as curvas. Houve algumas curvas que foram boas, algumas curvas em que tivemos problemas de equilíbrio, e outras onde tivemos enormes problemas de equilíbrio”, admitiu o finlandês.

Mas Valtteri Bottas considera que nem tudo foi mau para a Mercedes e que há caminhos a seguir: “Fomos ficando numa melhor posição para o final da semana, mas alguns problemas de estabilidade só podem ser resolvidos com algumas atualizações. Esperamos conseguir resolver isto brevemente”.

Já Lewis Hamilton afirmou que não desperdiçou tempo a preocupar-se muito com o que o que as outras equipas faziam, apesar de Toto Wolff, o diretor da equipa Mercedes, considerar que a Ferrari está à frente da concorrência neste momento.

“De momento estamos atrás. Por isso não abordamos a primeira corrida todos relaxados, nunca o fazemos. Temos ainda muito trabalho a fazer. Este ano vai ser ainda mais difícil, mas sinto que temos o melhor grupo de pessoas por trás de nós para subirmos a montanha juntos. Estamos a enfrentar o nosso mais duro desafio, mas sinto que temos os soldados certos atrás de mim”, asseverou o Campeão do Mundo.