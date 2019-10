Fórmula 1 Mercedes domina primeiro dia de treinos no Japão Por

Valtteri Bottas e a Mercedes dominaram o primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. Tal como na primeira sessão o finlandês foi o mais rápido na segunda sessão batendo o seu companheiro de equipa e líder do campeonato Lewis Hamilton.

Bottas conseguiu o melhor tempo ao efetuar uma volta ao Circuito de Suzuka em 1m27,785s, baixando cerca de um segundo a marca por si realizada no treino matinal, e superou Hamilton por uma décima.

Entre a concorrência o melhor foi Max Verstappen, para grande satisfação da Honda. O holandês da Red Bull rubricou o terceiro melhor tempo a 0,281s do registo de Valtteri Bottas, enquanto o melhor homem da Ferrari foi Charles Leclerc, com o monegasco a ser o quarto mais rápido, a 0,356s do melhor ‘crono’.

Fecharam o lote dos seis mais rápidos, e sem qualquer surpresa, Sebastian Vettel, no segundo Ferrari SF90, e Alexander Albon, no segundo Red Bull RB15, ao mesmo tempo que Carlos Sainz Jr foi o melhor dos ‘outros’, levando o melhor dos McLaren a efetuar o sétimo registo.

A Racing Point pareceu melhor do que o habitual, pois Sergio Perez efetuou o oitavo tempo, na frente de Pierre Gasly, no melhor dos Toro Rosso – tendo o francês participado apenas no segundo treino, pois o seu carro foi guiado pelo japonês Naoki Yamamoto na primeira sessão. Lando Norris, no segundo McLaren, completou o lote dos dez melhores.