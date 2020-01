Motores Mercedes da Black Falcon vence as 24 Horas do Dubai Por

A equipa Black Falcon venceu as 24 Horas do Dubai, prova marcada por difíceis condições meteorológicas, que levaram a uma prematura interrupção da corrida.

Jeroen Bleekemolen, Ben Barker, Khaled Al Qubaisi, Manuel Metzger e Hubert Haupt subiram ao lugar mais alto depois do seu Mercedes AMG GT3 # 4 ser declarado vencedor de uma prova que foi neutralizada com bandeira vermelha após 7h17m de prova como consequência da chuva diluviana que se abateu sobre aquele emirado árabe.

A bandeira vermelha definitiva seria declarada algumas horas mais tarde, selando assim o triunfo do quintento alemão, ‘vingando’ a Black Falcon do abandono ocorrido do ano passado.

O pódio final foi completado por Christopher Haase, Marcus Winckelhock, Rick Breukers, Mike David Ortman e Dimitri Parhofer, segundos no Audi R8 LMS GT3 da Car Collection, e por Dries Vanthoor, Christopher Mies, Mohamed Al Saud e Michael Vergers, no Audi R8 LMS GT3 da MS7 by WRT.

Embora tenham liderado no começo da corrida, Sven Muller, Ralf Bohn e os irmãos Renauer tiveram que se contentar com a quarta posição no Porsche 911 GT3 R da Herbert Motorsport, com Mirko Bortolotti, Kelvin Van der Linde, Rolf e Mark Ineichen a completarem o top cinco no Audi R8 LMS GT3 do Team WRT.