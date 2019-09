Apresentações/Novidades Mercedes com versão AMG na nova geração do GLE Por

A Mercedes apresentou a nova geração do seu SUV GLE, que incluirá uma desportiva versão AMG.

Nesta segunda geração a grande aposta da marca da estrela vai para as motorizações diesel, com dois patamares de potência, e uma a gasolina, ficando para mais tarde a opção híbrida ‘plug-in’.

Em termos estéticos nota-se a aproximação das linhas escolhidas pelo construtor de Estugarda os mais recentes modelos lançados no mercado, nomeadamente no que toca à secção dianteira e conjunto grelha/faróis. Ainda que de perfil o novo GLE seja mais coupé, ficando assim mais próximo do conceito ‘crossover’.

Claro que na variante AMG haverá algumas diferenças, desde o desenho do interior da grelha, passando pelas entradas de ar e ‘spoilers’ aerodinâmicos e difusor traseiro, colocado entre as duplas saídas de escape. Isto para além de faróis ‘full-LED’ e jantes de 19 polegadas, que são de 20 na versão mais desportiva.

Trata-se de um visual exterior mais aerodinâmico e mais orientado para a performance a corresponder com um interior também mais cativante e desportivo. Além de mais espaçoso o habitáculo conta com a última geração do sistema de infoentretenimento MBUX – disponível no próximo ano com ‘streaming’ da Amazon Music – servido por dois ecrãs de 12,3 polegadas. O sistema posui funções específicas AMG na variante desportiva.

Inicialmente o novo Mercedes GLE 4Matic Coupé é disponibilizado nas versões 350d, 400d e GLE 53 4Matic Coupé, esta última a gasolina, e dotada com o bloco 3.0 litros seis cilindros biturbo com 435 cv – inclui um sistema elétrico de 48 V que proporciona momentaneamente uma potência adicional de 22 cv e tem funções híbridas.

Dotado de caixa automática 9G-Tronic, a versão 350d possui um motor diesel de seis cilindros com 272 cv de potência, enquanto que com a mesma transmissão o 400d sobe essa potência para os 330 cv.

Outro dos ‘mimos’ à condução desta nova geração deste SUV da Mercedes é a sua suspensão otimizada – é de ar adaptativa – e o controlo de estabilidade é eletromecânico e de conceção AMG, que também teve ‘mão’ na transmissão automática Speedschitft TC 9G.